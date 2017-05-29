Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия детства в России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, Десятилетие детства будет проводиться с 2018 по 2027 года.

В документе также поставлена задача определить программу мероприятий до 2010 года. Выполнить поручение должно правительство России в 3-х месячный срок.

Основная цель проекта, усовершенствовать политику в «сфере защиты детсва».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой обновить и продлить Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

По ее словам, новый проект должен отвечать на актуальные вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.

Максим Прошкин