82% россиян, которые точно придут на избирательные участки, заявили о готовности отдать свой голос за Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом сообщает «Левада-центр».

Как отмечают социологи, это максимальный результат за всю историю: за год до прошлых выборов, в которых принимал участие Путин, его электоральный рейтинг был 68%, а накануне выборов 2008 года — 43%.

О желании вновь видеть Путина на посту президента заявили 66% от общего числа всех респондентов. При этом 56% россиян уверены, что до 2018 года в стране не появится лидер, способный заменить Путина после окончания его президентского срока.

Следом за Путиным в электоральном рейтинге «Левада-центра» идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (4%) и оппозиционер Алексей Навальный (2%).

Со своим выбором пока не определились 5% россиян. Еще 9% заявили, что не придут на избирательные участки.

Отметим, что сам Владимир Путина пока не определился, будет ли он баллотироваться в президенты в 2018 году.

«Нет», — сказал Путин в ответ на вопрос, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах.

Ранее о намерениях участвовать в выборах уже заявили лидер «Яблока» Григорий Явлинский, глава ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный.