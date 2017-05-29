В день сдачи ЕГЭ по географии и информатике хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за экзаменами. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По словам Кравцова, все атаки были отбиты и на ход экзаменов никак не повлияли. При этом он добавил, что приняты все меры информационной безопасности.

«Хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает. Зачем вы это делаете? Ребята сдают экзамен, это весьма ответственное мероприятие», — сказал Кравцов.

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ, который продлится до 1 июля. 29 мая выпускники сдают экзамены по географии и информатике. Результаты станут известны не позднее 14 июня.

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Ранее сообщалось о хакерской атаке на серверы оператора связи «Мегафон». Кроме того, по информации «Газеты.ру», хакерской атаке также подверглись компьютеры, подключенные к внутренним сетям Следственного комитета и МВД.