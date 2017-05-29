Два человека погибли в результате ураганного ветра в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Порыв ветра также вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов, в результате один человек погиб.

При этом Интерфакс также сообщает, что на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку. В результате полученных травм она скончалась.

Днем 29 мая в Москве прошла гроза с сильными ливнями. Шквалистый ветер повалил деревья в нескольких районах столицы. Из-за разгула стихии затруднено движение на пяти направлениях Московской железной дороги – Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском. Московский метрополитен сообщил о закрытии станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии. Помимо этого, упавшее дерево заблокировало движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково.

Упавшие деревья также преградили выезд из резиденции премьера Дмитрия Медведева в Горки-9.