Ученый Владимир Лапыгин, которого осудили за передачу секретной информации за рубеж, направил прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину. Об этом «Новой газете» рассказал бывший адвокат осужденного Василий Процык.

Ссылаясь на слова родственников Лапыгина, юрист сообщил, что прошение было подано еще в марте.

Комиссия по вопросам помилования Тверской области области рассматривает запрос ученого.

Ранее Мосгорсуд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.

Поскольку материалы дела содержали гриф «секретно», процесс проходил в закрытом режиме. Известно, что против ученого возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Как сообщали истчоники Интерфакса, ученому инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран.

Верховный суд также оставил приговор без изменений. Своей вины осужденный не признает.

Напомним, 76-летний ученый Владимир Лапыгин работал преподавателем МГТУ имени Баумана и в ЦНИИмаш, которое является головным институтом «Роскосмоса». На предприятии он был начальников центра исследования аэрогазодинамики.