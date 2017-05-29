Государственное обвинение попросило суд назначить пять лет условно бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, а также назначить испытательный срок. Об этом сообщает Интерфакс.

Заседание проходит в Мещанском суде Москвы.

Ранее экс-директору Библиотеки украинской литературы предъявили иск на 2 386 316 рублей и 84 копейки.

Напомним, Наталью Шарину задержали в конце октября прошлого года. Перед этим ее допросили, а в самой библиотеке прошел обыск. Ее обвиняют по статьям «возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения» и «растрата».

По версии следствия, в библиотеке распространяли издания Дмитрия Корчинского, которые были признаны судом экстремистским материалом и запрещено к использованию. Всего в деле фигурируют 25 книг.

Что касается второго дела о растрате, то следствие считает, что в 2011–2013 годах, когда в отношении Шариной было возбуждено дело об экстремизме, она израсходовала на свою защиту средства, предназначенные для выплаты зарплаты юристам библиотеки.