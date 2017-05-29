Из-за ураганного ветра в Москве, который повалил деревья в нескольких районах столицы, пострадали около 40 человек. Об этом в твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, ураган повалил несколько сотен деревьев. Коммунальные службы принимают необходимые меры по ликвидации последствий стихии, добавил Собянин.

В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что жертвами урагана стали шесть человек. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Днем 29 мая в Москве прошла гроза с сильными ливнями. Из-за последствий урагана затруднено движение на пяти направлениях Московской железной дороги – Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском. Московский метрополитен сообщил о закрытии станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии.