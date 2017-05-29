В Версале началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона.

В 14.15 Макрон ожидал на ступенях Версальского дворца прибытия Владимира Путина. Макрон планировал начать ожидание в 13.45, но Путин опоздал на полчаса. Сильные люди не изменяют принципам, даже когда находятся в сложной дипломатической ситуации. Российского лидера подвезли на большом лимузине почти к ступеням.

Выйдя из лимузина, Путин надел широкую улыбку и пошел жать руку французскому президенту, которого надеялся склонить на свою сторону и таким образом прорвать «международную блокаду» в ее самой слабой, казалось бы, точке.

«Макрон будет впечатлен Путиным», — уверял французских журналистов стоявший в толпе перед дворцом известный российский франкофон и завсегдатай кремлевских «кулуаров».

Макрону этого нужно было избежать.

Встреча с Путиным — «важнейший дипломатический экзамен» для Макрона,

писали почти все французские СМИ и подчеркивали, что провал на старте может испортить молодому президенту всю пятилетку.