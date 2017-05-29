Президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне, заявил лидер Франции во время пресс-конференции. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу», — сказал Макрон.

По информации РИА Новостей, лидеры двух стран не обсуждали вопрос о вмешательстве России в выборы каких-либо стран.

Президент России также подлагодарил Макрона за приглашение во Францию.

«Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что встреча глав государства началась в Версале.

Напомним, 29 мая Елисейский дворец и Кремль официально подтвердили, что у Путина и Макрона запланирована встреча в Версале. Лидеры двух стран должны вместе открыть выставку, посвященную 300-летию визита во Францию императора Петра Первого.

Последний раз Путин был во Франции в конце 2015 года на конференции по вопросам изменения климата.

В октябре 2016 Путин намеревался посетить выставку и открытие православно-культурного центра в Париже, но в последний момент визит был отменен.

Максим Прошкин