В результате шквалистого ветра в Москве погибли 11 человек, 50 пострадали. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Больные поступают в десять московских медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы», — отметили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что среди пострадавших есть дети, а сообщения с просьбой о помощи продолжают поступать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате шквалистого ветра пострадали около 40 человек.

В свою очередь, в главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что жертвами урагана стали шесть человек. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Днем 29 мая в Москве прошла гроза с сильными ливнями. Из-за последствий урагана затруднено движение на пяти направлениях Московской железной дороги – Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском. Московский метрополитен сообщил о закрытии станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии.