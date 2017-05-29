Власти Молдавии решили выслать пятерых сотрудников российского посольства. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток, сообщает издание NewsMaker.

По словам посла России Фарита Мухаметшина, власти Молдавии проинформировали о своем решении 29 мая во второй половине дня.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал возмутительным решение правительства выслать из страны пять российских дипломатов, сообщает Интерфакса.

И NewsMaker, и Интерфакс сообщают, что среди дипломатов, которых решили выслать — помощник военного атташе Александр Грудин.

NewsMaker напоминает, что в марте 2017 года в Молдавии задержали бывшего депутата парламента Юрия Болбочана. Это произошло во время «конспиративной встречи с иностранным гражданином, «офицером под прикрытием», работающим на иностранную разведку». По данным NewsMaker, речь идет об Александре Грудине.

По данным прокуратуры, Болбочан долгое время сотрудничал с Грудиным, во время задержания он передавал ему информацию в ущерб своей стране. Против него возбудили дело о шпионаже и измене родине.

Во время обысков у бывшего депутата изъяли мобильный телефон, по которому он связывался с «офицером под прикрытием», 23 тыс. долларов и другие документы, они приобщены к делу.

1 марта 2017 года «Коммерсантъ» сообщал о том, что МИД Молдавии без объяснения причин отозвал посла в Москве Дмитрия Брагиша. Это решение стало неожиданным как для российского МИД, так и для самого посла, отмечало издание.

По данным «Ъ», оно связано «с противостоянием между президентом страны Игорем Додоном, объявившим приоритетом налаживание отношений с Россией, и правительством, называющим себя проевропейским».