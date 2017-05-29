Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста российскому послу Сергею Грицаю в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Послу указали на «ненадлежащее поведение российских властей во время необоснованного задержания Вуковича, когда должностные лица не обеспечили ему элементарных условий, особенно в связи с ухудшением состояния его здоровья».

Также послу было указано на «неприемлемое отношение к дипломату Черногории в России, которой первоначально запретили вступить в контакт с депутатом».

«МИД ожидает, что будут выяснены причины, имея в виду, что в данном случае нарушено международное право и правила нормальной дипломатической коммуникации», — говорится в заявлении.

Задержание Вуковича также осудил председатель Скупщины (парламента) Черногории Иван Брайович. Он назвал это нарушением дипломатических правил и прав человека.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет на въезд депутату связан с антироссийскими санкциями Евросоюза, в том числе персонального характера, к которым присоединилась Черногория.

«Мы всегда говорили, что оставляем за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, как это и принято в дипломатической практике. Соответствующие разъяснения будут даны черногорской стороне», — цитирует ее слова РИА Новости.

Вуковича должен был лететь из Москвы в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы. Однако его задержали в Домодедово вечером 28 мая. Депутату сообщили, что он входит в список персон нон грата в России и будет депортирован в Черногорию.

Ближайший рейс в Тиват вылетал в понедельник, Вукович, с его слов, был вынужден дожидаться в «негуманных условиях», из-за этого у него обострилось хроническое заболевание. Вукович назвал решение о депортации политическим. Сейчас он находится на родине.

28 апреля парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО. Черногория официально станет членом Североатлантического союза 5 июня.

МИД России ранее неоднократно высказывался против вступления Черногории в НАТО. Так, 11 апреля заместитель главы российского МИД Алексей Мешков заявил о «контрпродуктивности курса официальной Подгорицы на втаскивание ее в НАТО в обход референдума».

11 апреля президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО.