Санкции против России не помогут установлению мира в Украине, заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Хочу поблагодарить вас за вторую часть вашего вопроса [о ситуации на Украине]. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут», — сказал Путин, отвечая на вопрос французского журналиста.

«Поэтому я обращаюсь и к Вам, и представителям СМИ Франции — боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики, будет способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей и повышение жизненного уровня наших граждан», — заключил Путин.

Ранее, отвечая на этот же вопрос, Макрон выразил надежду, что введение новых санкций против России не потребуется. При этом он заявил, что они будут введены только в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

«Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация», — сказал он.

«В этом контексте в ближайшие дни мы проведем дискуссию в Нормандском формате, который позволит нам дать полную оценку ситуации», — добавил Макрон. Он сообщил, что ОБСЕ подготовит доклад о ситуации на Украине, «которая объяснит всем четырем сторонам, что происходит в зоне конфликта».

Напомним, на встрече в Версале Макрон договорился с Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне.

29 мая состоялась встреча лидеров двух стран — президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Накануне Елисейский дворец и Кремль официально подтвердили информацию о встрече.

Последний раз Путин был во Франции в конце 2015 года на конференции по вопросам изменения климата. В октябре 2016 Путин планировал посетить выставку и открытие православно-культурного центра в Париже, но в последний момент визит был отменен.

Юлия Репринцева