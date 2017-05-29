Помощника депутата Госдумы, главу столичного отделения компании «Макфа» Андрея Чуркина задержали по подозрению в даче взятки в размере 3,4 млрд рублей экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей», — приводит ее слова ТАСС.

Петренко добавила, что ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Юревича по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее Юревичу инкриминировалась взятка в 26 млн рублей. По версии следствия, чиновник «систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

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5 мая Следственный комитет России объявил в международный розыск Юревича из-за того, что тот не явился на допросы. Адвокат Игорь Трунов заявил, что его подзащитный не скрывается от следствия. По его словам, экс-чиновник находится на лечении в Лондоне, и врачи не позволяют ему в настоящее время перелеты.

15 января 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Юревича в качестве губернатора области в связи с его отставкой по собственному желанию.