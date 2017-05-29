Союз кинематографистов России опубликовал официальное заявление в поддержку Серебренникова. Его подписали, в частности, председатель киносоюза Андрей Прошкин и члены правления Виталий Манский, Валерий Тодоровский и другие.

«Мы уверены, что муссируемые 200 млн (полученные «7 студией» за 3 года) потрачены на профильную деятельность, а не украдены, как нам заранее, до завершение следствия и решения суда, сообщают некоторые средства массовой информации», — отмечается я в заявлении.

Авторы подчеркивают, что хорошо знают практику производства кино с использованием «государственных денег». По их словам, степень забюрократизированности отчетности и количество ограничений таковы, что «без нарушений просто невозможно существовать в таком подвижном деле как создание кино или театральной постановки».

«В этих условиях ошибки и незлонамеренные нарушения практически неизбежны. Эти ошибки и нарушения могут стать предметом расследования, и возможны неприятные судебные решения. Но эти ошибки никак не могут являться синонимом воровства, как это сейчас представляется многими СМИ», — заявляют члены киносоюза.

Они также подчеркивают, что не пытаются заменить собой суд, и выражают уверенность, «что спокойное расследование дела, без применения неоправданной жестокости будет служить справедливости и объединению Российского общества».

Кроме этого, авторы заявления указывают на качество того, что сделала «7 студия»: два спектакля «получили главный приз в российском театральном мире — Золотую маску».

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Также с поддержкой Серебренникова выступили французские деятели искусства, сообщает издание Liberation. Они подписали обращение, в котором отметили, что знакомы и тесно сотрудничали с проектом Серебренникова «Платформа», «Гоголь-центром» и труппой «Седьмая студия».

«Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с неадекватным отношением к этому выдающемуся деятелю искусства мирового масштаба. Как не видеть в этих действиях еще одну попытку запугивания?» — говорится в обращении.

Авторы также отметили честность и смелость режиссера, который «отстаивает политическое искусство в трудных, зачастую жестоких условиях современной России». И указали на то, что Серебренников — «театральный смутьян» и самый спорный режиссер современной России.

«Дайте ему знать, что он не один, что во Франции и в Европе звучат голоса, что артистическое и культурное сообщество всего мира смотрит на Россию и сможет добиться того, чтобы быть услышанным», — заявили французы.

Под обращением подписались актеры Дени Лаван, Луи Гаррель, Беатрис Даль, директор Национального драматического центра Нормандии в Руане Давид Бобе, ​актер и худрук руанской труппы La Piccola Familia Тома Жоллиметтер, дирекция, режиссеры и актеры парижского театра Шайо и другие (всего 15 человек).

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23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, после которых были допрошены основатель «Седьмой студии», худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Крроме этого, были задержаны бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

В Следственном комитете России заявили, что с 2011 по 2014 год АНО «7 студия» получила в виде грантов от государства порядка 216 млн рублей «на поддержку развития и популяризации современного искусства», из которых более 1 млн рублей были потрачены по предположительно фиктивным контрактам, а по 200 млн рублей нет обоснования трат.