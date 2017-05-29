Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнев) потребовал от интернет-издания «Орловские новости» удалить все публикации, в которых рассказывается о его внедорожнике Land Cruiser V8 стоимостью 5–6 млн руб. В противном случае священник пригрозил журналистам уголовным преследованием по статье об оскорблении чувств верующих.

Издание приводит текст письма:

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!

Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ.

«Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ.

«В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)

P.S. и опрос в группе Вконтакте уберите тоже».

В редакции заявили, что удалять материалы не собираются, поскольку «из письма священника непонятно, что конкретно могло оскорбить чувства верующих, а тем более может являться ложью, если даже в митрополии подтвердили наличия у него внедорожника», сообщает «Открытая Россия».

Впервые на люксовый внедорожник обратила внимание именно «Открытая Россия». Позже об этом написали десятки российских СМИ. При этом, как отметили в издании, в самой Орловской митрополии наличие у священника автомобиля подтвердили, назвав это «подарком от местного агрохолдинга».

«Подарок связан с тем, что владыка несет архиерейское служение, посещает самые отдаленные деревни в любое время года и в любую погоду. Никакого проявления стяжательства в этом нет. Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали», — заявил руководитель информационно-аналитического отдела митрополии Евгений Борисов.

Люксовым кроссовером Land Cruiser v8 епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий приобрел несколько недель назад, уточняет «Открытая Россия». Рыночная стоимость автомобиля оценивается в 5–6 млн руб. Автомобиль имеет номер А008ОО57RUS — это элитная в регионе серия, такие номера установлены на машинах правительства Орловской области. Кроссовер священник зарегистрировал на себя.

Закон об оскорблении чувств верующих был принят в России в июне 2013 года. С тех пор «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», караются штрафами, принудительными работами и лишением свободы на срок до одного года.

В 2012 году глава РПЦ призывал служителей Церкви отказаться от дорогих иномарок.