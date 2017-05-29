В российском МИД прокомментировали высылку дипломатов из Молдавии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала ситуацию «парадоксальной», а замглавы МИД Григорий Карасин пообещал, что на эти действия последует «адекватный ответ» Москвы.

«Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует»,— сказал он РИА Новости.

По мнению Карасина, российские власти рассматривают подобные действия «как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон».

«Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, Захарова заявила, что объявление российских дипломатов персонами нон грата демонстрирует обстановку в Молдавии.

«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства объявить персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе.

«Правительство предприняло возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации (…) Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом (…)

Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между Президентурой и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Додон также предостерег сторонников интеграции с Евросоюзом от решения играть в «геополитические “игры” Брюсселя и Вашингтона, а также в игры военных структур НАТО».

«Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране, в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий», — написал Додон.

29 мая во второй половине дня власти Молдавии проинформировали Россию о своем решении выслать пятерых сотрудников российского посольства. Сообщалось, что дипломаты должны покинуть страну в течение суток.

По данным СМИ, среди дипломатов, которых решили выслать — помощник военного атташе Александр Грудин, которого власти Молдавии подозревают в связях с бывшим депутатом парламента Юрием Болбочаном. NewsMaker сообщал, что Болбочана задержали, когда он передавал Грудину сведения в ущерб своей стране. Против него возбудили дело о шпионаже и измене родине.