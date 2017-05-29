Мэрия Москвы выплатит семьям погибших при ураганном ветре компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Семьям погибших выплатим по миллиону. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших», — сказал Собянин.

Пострадавшим также будет назначена денежная компенсация, добавил глава города.

Саму трагедию Собянин назвал «беспрецедентной». По его словам, «она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое».

Мэр Москвы посетил НИИ им. Склифосовского, куда привезли 14 пострадавших, четверо из них — в клиническом отделении, один — в реанимации. Остальным оказали помощь и отпустили домой. У большинства пациентов — раны и большое количество ушибов тела.

Напомним, 29 мая в Москве прошла гроза с ураганным ветром, порывы достигали 28 м/с.

По последним данным, погибли 11 человек, 70 пострадали. По данным Следственного комитета, жертвами урагана в Подмосковье стали 11-летняя девочка и 57-летний мужчина, еще двое детей получили травмы.

Из-за урагана в Московской области от электроснабжения отключили около 18,3 тысячи человек в 102 населенных пунктах, сообщили ТАСС в Минэнерго.

По данным МЧС, повалено более тысячи деревьев, повреждены крыши более 30 домов и более десяти автомобилей.

Прокуратура Москвы начала проверку из-за последствий урагана, приведшего в том числе к гибели людей. Штормовое предупреждение в Москве действует до 30 мая.