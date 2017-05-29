Президент Франции Эмманюэль Макарон заявил, что считает российский телеканал Russia Today и агентство Sputnik «органами пропаганды». Свое мнение он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Париже, передает Le Figaro.

Французский лидер заявил,что Sputnik и RT распространяли «ложь» о нем лично и о его предвыборной кампании, и именно поэтому журналистов этих СМИ не пускали в его предвыборный штаб. Макрон подчеркнул, что «когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты».

«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — заявил французский лидер, добавив, что по этому вопросу «он не намерен уступать».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позже комментируя высказывание Макрона, заявил, что в Кремле «не согласны с такой оценкой».

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян в своем твиттере раскритиковала слова французского лидера.

«Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России», — написала она.

29 мая президент России Владимир Путин приехал с официальным визитом в Париж, чтобы впервые встретиться с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Напомним, что еще во время предвыборной гонки штаб Микрона заявлял, что политик стал целью для кибератак российских хакеров и мишенью для российских СМИ.В Кремле подобные обвинения назвали абсурдными.