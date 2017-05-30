В результате шквалистого ветра в Москве 29 мая 150 человек госпитализировали, в том числе 22 ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Как уточняет агентство, 108 человек остаются в больнице.

Ранее в мэрии Москвы пообещали выплатить семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, пострадавшим также назначат денежную компенсацию.

Напомним, 29 мая в Москве прошла гроза с ураганным ветром, порывы достигали 28 м/с.

В результате стихии в столице погибли 11 человек. По данным Следственного комитета, жертвами урагана в Подмосковье стали 11-летняя девочка и 57-летний мужчина, еще двое детей получили травмы.

Из-за урагана в Московской области от электроснабжения отключили около 18,3 тысячи человек в 102 населенных пунктах, сообщили ТАСС в Минэнерго.

По данным МЧС, повалено более тысячи деревьев, повреждены крыши более 30 домов и более десяти автомобилей.

Прокуратура Москвы начала проверку из-за последствий урагана, приведшего в том числе к гибели людей. Штормовое предупреждение в Москве действует до 30 мая.