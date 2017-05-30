Около 300 москвичей, чьи дома попали в программу реновации, пригласят в Госдуму 6 июня для обсуждения поправок в соответствующий закон ко второму чтению. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, всего в парламентских слушаниях примут участие 450 человек, из которых 150 — это московские депутаты «всех уровней». Среди приглашенных также значатся мэр столицы Сергей Собянин, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и вице-премьера Дмитрий Козак.

Рассылкой приглашений займутся профильный комитет по транспорту и строительству, парламентские фракции и московские депутаты. По словам собеседника РБК, критерии отбора не определены, но в Госдуме постараются сделать так, чтоб было хотя бы по одному человеку от района.

«Оппозиционным фракциям разрешили позвать только по десять человек», — пишет издание.

В ЛДПР агентству уточнили, что собираются позвать координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова и журналиста Екатерину Винокурову, организатора митинга против реновации 14 мая.

Напомним, голосование о включении домов в программу реновации досрочно открылось вечером 14 мая.

В списке оказалось 4,5 тысячи домов (ранее заявлялось около восьми тысяч). Принять участие в голосовании могут только две категории — собственники жилья и те, кто арендует квартиру по договору социального найма.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, участие москвичей в голосовании по вопросам реновации является преждевременным шагом.