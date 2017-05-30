Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил директиву, согласно которой госкомпании должны рассмотреть вопрос о закупке или аренде российской авиатехники в VIP-комплектации, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Речь идет о госкомпаниях, где госпредставители в советах директоров голосуют по директивам правительства», — поясняют в газете.

По информации газеты, данное требование может создать сложности для «Газпрома» и «Роснефти», так как они пользуются зарубежными самолетами. Например, у «Газпром авиа» есть – Boeing 737–700, бизнес-джеты Dassault Falcon, вертолет Eurocopter EC-135, а также Ty-154M, Як-40, SSJ 100 и вертолеты.

В свою очередь, «Роснефть» владеет DHC-6 Twin Otter, а также участвует в проекте производства вертолетов AW189.

Как рассказал собеседник «Коммерсанта», правительство сделало исключение для «Аэрофлота», ГТЛК и «ВТБ-Лизинг», поскольку они уже закупают SSJ 100.

По словам источника газеты, инициатива Медведева нужна, чтобы «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний».

В Минтрансе идею премьер-министра страны поддержали.

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Напомним, российское отделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало доклад, в котором рассказывает о возможном конфликте интересов чиновников Минобороны России из-за закупок ведомством самолетов Sukhoi Superjet 100.

«Сразу два высокопоставленных чиновника Минобороны могут иметь личную заинтересованность в том, чтобы ведомство закупало самолеты SSJ100», — говорится в докладе.

Максим Прошкин