Ивановская природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности директора фирмы «Орион», которая арендует кедровую рощу за 39 рублей в год в Плесе, сообщает РБК.

Причиной привлечения к ответственности стало нарушение закона об охоте, но поскольку фирма доказала отсутствие ущерба природе, штраф ей не выписали.

Отметим, что в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) утверждается, что в Плесе находится так называемая «дача» премьер-министра страны Дмитрия Медведва. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова говорила, что глава правительства останавливался в этом доме, но он ему не принадлежит.

Кроме того, компания «Орион» управляла фондом «Дар», владелец которого является однокурсником Медведева. Сам владелец Илья Елисеев направил досудебные претензии еженедельнику «Собеседник», также опубликовавшему расследование.

Ранее газете «Коммерсант» глава фонда «Дар» Илья Елисеев заявил, что подаст в суд на Алексея Навального и ФБК.

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях», — сказал Елисеев.

Напомним, расследование Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева было опубликовано Фондом борьбы с коррупцией в начале марта. ФБК утверждает, что Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники премьера, а также его «доверенные лица».

По данным ФБК, Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» связан с фондом «Соцгоспроект», которому олигарх Алишер Усманов якобы пожертвовал усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское. Председателем наблюдательного совета «Дар» является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Максим Прошкин