В результате жесткой посадки и возгорания военного самолета Ан-26 один курсант погиб, еще пять человек, которые находились на борту, госпитализированы. Об этом Интерфаксу сообщили в Минобороны России.

«По предварительной информации с места происшествия причиной мог стать отказ одного из двигателей», — говорится в сообщении.

По словам источника Интерфакса, самолет с курсантами «не дотянул до полосы».

Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, автоколонна, доставлявшая пострадавших попала в ДТП.

«В результате этого ЧП есть пострадавшие», — говорится в сообщении

Инцидент произошел в 5:40 утра на аэродроме Балашово Саратовской области. Во время учебного-тренировочного полета самолет совершил жесткую посадку. Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

Напомним, 26 апреля истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии.

«При выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31», — говорилось в сообщении.

Пилотам удалось катапультироваться.

Максим Прошкин