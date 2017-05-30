В «Яндекс. Украина» отвергли обвинения в передаче персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в «Новую газету».

«Ни у сотрудников Яндекс.Украина, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей Яндекса. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе компании.

В «Яндексе» отметили, что «существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные – но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным».

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют Яндекс, не было. Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды – для нас сейчас это самый важный приоритет», — добавили в компании.

Напомним, 29 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисах украинских филиалов «Яндекса» в Киеве и Одессе в рамках уголовного дела по статье 111 УК Украины («государственная измена»). Менеджмент «Яндекса» обвиняют в незаконном сборе и передаче российским спецслужбам персональных данных украинцев, в частности — украинских военных и сотрудников спецслужб.

Ранее президент Украины Петр Порошенко свои указом запретил «Яндекс», Mail.ru, российские соцсети и телеканалы на территории страны. Эксперты подсчитали, что российская компания «Яндекс» потеряет из-за блокировки сервисов на Украине почти 6,9 миллиардов рублей или 10% от всей выручки за 2016 год. При этом в «Яндексе» тогда заявили, что блокировка сервисов компании на Украине не повлияют на ее бизнес.