Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате шквалистого ветра в Подмосковье погибли пять человек, еще 34 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

В столичном департаменте здравоохранения заявили о 150 госпитализированных, в том числе 22 детях.

Ранее Следственный комитет сообщал о трех погибших в Подмосковье. Сообщалось, что жертвами стали 11-летняя девочка и 57-летний мужчина, еще двое детей получили травмы. В столице погибли 11 человек.

Напомним, 29 мая в Москве прошла гроза с ураганным ветром, порывы достигали 28 м/с.

Из-за урагана в Московской области от электроснабжения отключили около 18,3 тысячи человек в 102 населенных пунктах.

В свою очередь, в мэрии Москвы пообещали выплатить семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, пострадавшим также назначат денежную компенсацию.

Максим Прошкин