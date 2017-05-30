Генерал Мануэль Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 годы, скончался в возрасте 83 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правительства.

«Господин Норьега скончался этой ночью», — сказал собеседник агентства.

Президент Панамы Хуан Вареланаписал в своем твиттере: «Смерть Мануэля Норьеги закрыла главу нашей истории».

Норьега руководил Панамой с 1983 по 1989 год. Его свергли в результате военной операции США.

Он обвинялся в массовых убийствах сторонников оппозиции. В 2011 году бывший лидер был экстрадирован из Франции в Панаму и заключен в тюрьму.

В январе суд Панамы разрешил перевести Норьегу под домашний арест в связи с предстоящей операцией по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

Мануэль Норьега перенес несколько операций на головном мозге и был введен в искусственную кому.