Оппозиционер Алексей Навальный на процессе с миллиардером Алишером Усмановым заявил ходатайство о вызове в суд премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля, сообщает «Медиазона».

Политик, объясняя необходимость вызова Медведева, заявил, что именно премьер-министр «оказывал Усманову услуги» по махинациям с акциями, когда был председателем «Газпрома», это относится и к приватизации, о которой много говорится в иске.

«Оставить данное ходатайство без рассмотрения на данной стадии», — постановила судья Люблинского районного суда Мария Васина.

Вслед за этим защита Навального ходатайствовала о вызове первого вице-премьера Игоря Шувалова в суд в качестве свидетеля, сообщает RNS. Суд отказал.

Судья также запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса в прямом эфире. За съемку и трансляцию выступали обе стороны процесса. Свое решение Васина пояснила тем, что в зале достаточно журналистов для освещения процесса.

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Интересы Усманова в суде представляет адвокат Генрих Падва. «Одну хорошую вещь сделал Усманов. Благодаря ему увижу в процессе легендарного Падву», — прокомментировал в твиттере Навальный.

Люблинский районный суд Москвы 30 мая рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Бизнесмен требует опровержения информации о подаренном им премьеру Дмитрию Медведеву «дворце на Рублевке», взятке вице-премьеру Игорю Шувалову и цензуре в издательском доме «Коммерсантъ».

Накануне суда Усманов опубликовал два видеообращения к Навальному. В первом ролике бизнесмен потребовал, чтобы Навальный извинился перед ним. Навальный отказался это сделать, снова назвал Усманова «жуликом» и вызвал его на совместные дебаты.

Миллиардер от дебатов отказался и вместо этого записал новое видеообращение к Навальному, в котором сравнил политика с героем повести Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым, мечтавшем «все мечтал отнять и поделить». После этого Усманов пообещал дарить iPhone авторам лучших мемов о его видео.