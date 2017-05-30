Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда.

Иски подали несколько депутатов от партии «Справедливая Россия», а также наблюдатели, следившие за ходом выборов в Санкт-Петербурге (позднее два истца отозвали свои жалобы). В своих исках они сообщают, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, однако жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

По мнению истцов, что были нарушены статьи 3 протокола №1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту). Два истца также утверждали, что власти пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство).

ЕСПЧ признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. Вместе с тем суд отклонил жалобы на то, что государство пыталось надавить на них из-за подачи заявления в суд.

Согласно официальным итогам, в 2011 году «Единая Россия» получила 49,32% голосов, КПРФ — 19,19%, ЛДПР — 11,67%, «Справедливая Россия» — 13,24%. После этих выборов в стране пршли массовые акции протеста.