В Госдуме может появиться комиссия, в состав которой войдут популярные блогеры. Соответствующее предложение направил главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат от партии ЛДПР Василий Власов.

«Некоторые блогеры на уровне экспертов разбираются в той или иной тематике. Почему бы их не пригласить к обсуждению? Им точно есть, что сказать. Например, Валентин Петухов, автор канала о технологиях Wylsacom, неоднократно высказывался по вопросу регистрации в социальных сетях с 16 лет. У него большая аудитория (3,3 млн подписчиков — ред.), не считаться с его мнением нельзя», — пояснил парламентарий в разговоре с «Новой газетой».

Он отметил, что обычно при каждом комитете Госдумы создан экспертный совет по определенной проблематике: в комитете спорта есть подкомитет по молодежной политике. Власов подчеркнул, что в него входят не только депутаты, но и общественные деятели.

По мнению депутата, если законопроект касается темы, которую освещает блогер с многомиллионной аудиторией, то необходимо принять во внимание его позицию.

«Допустим, есть блогер, который делает обзоры по автомобильной тематике, то он может принять участие в обсуждении законопроекта по изменениям правил дорожного движения при комитете по транспорту. Как бы мы не относились к тем или иным блогерам, их мнение поможет депутатам при обсуждении различных вопросов», — добавил Власов.

При этом депутат выразил уверенность в том, что председатели комитетов подписаны на страницы популярных блогеров в YouTube, и поэтому знают, кого можно пригласить в комиссию.

Напомним, 22 мая на парламентских слушаниях в Госдуме выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Она посоветовала депутатам «стать прозрачными».