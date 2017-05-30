Сын главы и основного акционера «Лукойла» 27-летний Юсуф Алекперов покупает железнодорожного оператора «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ) — компанию, которая исторически тесно сотрудничает с дочерними структурами «Лукойла». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юсуф Алекперов покупает 60% акций ВПТ у офшора Raso Ventures, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

«Вестерн Петролеум Транспортэйшн» существует с 2003 года. выручка за 2015 год составила около 109 млн руб., чистая прибыль — 176 тыс. руб. (за 2014 год — 71,3 млн руб.). В настоящий момент ВПТ ведет набор сотрудников в «новый стартап» по транспортировке нефтепродуктов автотранспортом.

В собственности у ВПТ 400 железнодорожных цистерн. По словам источника «Ъ» в железнодорожном рынке, все они арендуются дочерней структурой «Лукойла» «Лукойл-Транс».

Также один из собеседников газеты рассказал, что ВПТ всегда была связана с «Лукойлом»: оператор оказывал услуги по перевозке грузов и используя парк «Новой перевозочной компании». Последняя указывала в своем проспекте облигаций, что в 2009 году ВПТ была ее крупнейшим клиентом.

«Возможно, ВПТ и раньше принадлежала акционерам ”Лукойла”», — предположил собеседник. Другой источник заявил, что об этой компании «не слышно уже больше пяти лет».

«Коммерсанту» не удалось связаться с Юсуфом Алекперовым и ВПТ, в «Лукойле» отказались от комментариев.

Юсуф Алекперов закончил Университет нефти и газа им. Губкина. Работал на нефтяных промыслах «Лукойла». По данным «Ъ», он до сих пор числится среди менеджеров «Лукойла» и владеет 0,13% ее акций.