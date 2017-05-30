«Дальспецстрой» (ныне ФГУП «ГВСУ № 6») пообещал в течение трех дней выплатить 80% долгов по зарплате, рассказали «Новой газете» в пресс-службе предприятия.

По информации представителя «Дальспецстроя», руководство компании взыскало с подрядной организации около 400 млн рублей. Эти деньги «позволят погасить задолженность по заработной плате (в том числе и перед строителями космодрома «Восточный») на 80%».

«Сейчас ведется техническая работа по перечислению зарплаты работникам. В течение 2-3 дней все сотрудники предприятия получат заработную плату на банковские карты. Данный вопрос находится на особом контроле руководства Дальспецстроя (ныне ФГУП «ГВСУ № 6») и Минобороны России», — отметили в организации.

При этом представитель «Дальспецстроя» отрицает забастовки на предприятии.

«"Дальспецстрой" неоднократно сообщал о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. Предприятие придерживается плана финоздоровления: ведется активная претензионно-исковая деятельность (истребование дебиторской задолженности), осуществляется жесткий финансовый контроль — все расчеты происходят путем перевода денежных средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа», — добавили в компании.

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Накануне строители космодрома «Восточный» рассказали, что начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. По словам одного из рабочих, они не получали деньги с января 2017 года.

«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 — с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день. А в апреле сказали: не хотите, не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно», — рассказал он.

Напомним, строительство космодрома Восточный началось в 2011 году. Оно сопровождалось жалобами рабочих на отсутствие зарплаты и уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку.