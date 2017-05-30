Россиянину Алексею Макееву, избитому в Мексике, предъявили обвинение в предумышленном убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула России в Мехико Дмитрия Болбота.

«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения», — сказал он.

Болобот отметил, что расследование может занять около трех месяцев. По словам консула, Макеев отказался от помощи посольства и «заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию».

Напомним, 19 мая толпа из нескольких сотен людей окружила дом Макеева и напала на россиянина. Один из нападавших в результате травм скончался в госпитале. Сам Алексей Макеев был тяжело ранен, в понедельник его выписали из больницы и взяли под стражу.

Макеев известен в Мексике видеороликами, в которых выступал с оскорблениями и угрозами в адрес граждан этой страны.