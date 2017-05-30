Новая газета

Защита Навального попросила отвод судьи из-за отклонения всех ходатайств

Политика

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Представитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на процессе по иску бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному заявил ходатайство об отводе судьи Марины Васиной, поскольку она лишила ФБК и Навального права на справедливое судебное разбирательство, отказав абсолютно во всех ходатайствах. Об этом сообщает «Медиазона».

У защиты Навального есть сомнения в беспристрастности судьи Васиной.

Вместе с тем представитель Усманова заявил, что «уважаемые оппоненты увлеклись возражениями и не заметили, что по большинству ходатайств суд указал на их преждевременность».

Судья Васина в удовлетворении ходатайства отказывает, так как считает его необоснованным. По ее словам, не указаны конкретные обстоятельства, указывающие на необходимость отвода судьи.

Ранее Навальный заявил ходатайство о вызове в суд премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова в качестве свидетелей.

Кроме этого, защита Навального ходатайствовала о вызове в суд однокурсника Медведева, председателя наблюдательного совета фонда «Дар» Илью Елисеева; однокурсника Медведева, директора «Фонда поддержки социально значимых государственных проектов» («Соцгоспроект») Алексея Четверткова; учредителя фонда «Соцгоспроект» Виталия Головачева; бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова; бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, автора публикации о судимости Усманова и выдвигавшихся вотношении него обвинениях в изнасиловании. 

В каждом случае судья приняла решение отказать на данной стадии.

Всего Навальный подал 16 хадатайств, все они остались без удовлетворения.

Люблинский районный суд Москвы 30 мая рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Бизнесмен требует опровержения информации о подаренном им премьеру Дмитрию Медведеву «дворце на Рублевке», взятке вице-премьеру Игорю Шувалову и цензуре в издательском доме «Коммерсантъ». 

Теги:
суды, фбк, усманов, навальный

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