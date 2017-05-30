Судья Юрий Житников на заседании в Московском окружном военном суде, где слушается дело об убийстве политика Бориса Немцова, отказал в собственном отводе. В ходе заседания отвод заявила адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери погибшего Жанны Немцовой.

По словам Михайловой, это связано с тем, что 25 мая председательствующий отказался допрашивать в присутствии присяжных одного важного свидетеля потерпевшей стороны - главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Тогда суд лишь в отсутствии присяжных позволил Венедиктову выступить. Отвечая на вопросы всех участников процесса, редактор «Эха» рассказал о неоднократных угрозах в адрес Немцова со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Венедиктов ссылался на слова самого Немцова, произнесенные во время их неоднократных встреч незадолго до убийства последнего.

«Суд мотивировал отказ выслушать свидетеля перед присяжными тем, что его показания "не соотносимы" с предъявленными обвинениями. Потерпевшая сторона полагает, что это свидетельствует о преднамеренных действиях судьи и может повлиять на дальнейший вердикт присяжных заседателей, и его отмену в связи с ограничением прав потерпевших. Суд намеренно и безосновательно отказал потерпевшим в предоставлении наших доказательств», — отметила Михайлова.

Адвокат Жанны Немцовой также напомнила, что вопросы потерпевших следствию о мотиве убийства и о местонахождении заказчиков до сих пор остаются без ответа.

Помимо отказа допросить Венедиктова перед присяжными Ольга Михайлова отметила отказ суда вызвать в суд высших должностных лиц и руководителей силовых структур Чеченской республики (Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, Сулеймана Геремеева и др.), а также бывшего замруководителя батальона «Север» Руслана Геремеева, чей водитель, по официальной версии следствия, и является единственным заказчиком убийства Немцова.

«Не разрешая говорить об общественно-политической деятельности Бориса Немцова, суд тем самым пытается создать ложную картину убийства, словно на Большом Москворецком мосту было совершено убийство не известного политика, а обычного человека», — заключила Михайлова.

Прокуроры были против отвода, отметив, что он «необоснован». Защита подсудимых поддержала потерпевших, заявив, что в этом процессе «смешно только прокурорам».