Осужденная за репост Евгения Чудновец заявила о своем намерении баллотироваться в губернаторы Свердловской области. Об этом сообщает издание Znak.com.

«У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать» — сказала она.

В беседе с РБК Чудновец подтвердила, что хочет побороться за пост губернатора.

«Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — отметила активистка.

Она также выразила уверенность в том, что ее выдвижение поддержит президент России Владимир Путин.

«Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — добавила Чудновец.

О планах принять участие в выборах губернатора Свердловской области уже заявили мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и действующий глава региона Евгений Куйвашев.

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Напомним, Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере «Красные орлы». По словам Чудновец, она хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. После освобождения Чудновец заявила, что намерена заняться правами осужденных женщин.