Новая газета

Суд отменил приговор лидеру «Русских Астрахани» за репост

Общество

Вера Юрченкокорреспондент

Президиум Астраханского областного суда, рассмотрев кассационную жалобу адвоката Татьяны Иванушкиной, отменил приговор лидеру «Русских Астрахани» Игорю Стенину, осужденному на 2 года колонии-поселения за репост в соцсети об украинских событиях. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

«То, что Игорь Стенин не призывал никого к экстремистской деятельности, а его уголовное дело – абсолютно политически мотивированное, было ясно с самого начала», — сказал Гайнутдинов, представляющий интересы Стенина в Европейском суде по правам человека. 

Он отметил, что оправдательный приговор — «безусловная победа и результат отличной работы».

Адвокат пояснил, что теперь Стенину предстоит пройти процедуру реабилитации, получить от имени Российской Федерации извинения прокурора и компенсацию за более чем год, проведенный в заключении.

В мае 2016 года Стенина приговорили к двум годам колонии-поселения. Его обвинили в призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) за якобы репост текста из списка экстремистских материалов, который сопроводил собственным комментарием.

Теги:
приговор, астрахань

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