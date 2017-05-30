Президиум Астраханского областного суда, рассмотрев кассационную жалобу адвоката Татьяны Иванушкиной, отменил приговор лидеру «Русских Астрахани» Игорю Стенину, осужденному на 2 года колонии-поселения за репост в соцсети об украинских событиях. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

«То, что Игорь Стенин не призывал никого к экстремистской деятельности, а его уголовное дело – абсолютно политически мотивированное, было ясно с самого начала», — сказал Гайнутдинов, представляющий интересы Стенина в Европейском суде по правам человека.

Он отметил, что оправдательный приговор — «безусловная победа и результат отличной работы».

Адвокат пояснил, что теперь Стенину предстоит пройти процедуру реабилитации, получить от имени Российской Федерации извинения прокурора и компенсацию за более чем год, проведенный в заключении.

В мае 2016 года Стенина приговорили к двум годам колонии-поселения. Его обвинили в призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ) за якобы репост текста из списка экстремистских материалов, который сопроводил собственным комментарием.