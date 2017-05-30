«Бог не фраер, всё видит», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» губернатор Орловской области Вадим Потомский, комментируя скандал вокруг епископа Нектария, потребовашего удалить статьи о своем внедорожнике за 5 млн руб из «безнравственных СМИ».

«Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он всё видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит», — сказал он.

Потомский также возмутился тем фактом, что журналисты посмели задавать вопросы о жизни священника.

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать?» — спросил чиновник.

Губернатор также спросил, «где есть критерий — это можно для священника, а вот это нельзя».

«Он разве кого-то оскорбил? Он неправильно провёл проповедь? В его приход стало меньше ходить прихожан? Он не занимается восстановлением храма? А я знаю, что Нектарий занимается, пользуется огромным уважением со стороны жителей. Я точно знаю, что г-н Мазов, хозяин «Орловских новостей» не имеет такого права так себя вести»,— заявил Потомский.

Наконец, он отметил, что епископ подчиняется руководству митрополии, и при необходимости митрополит может самостоятельно решить этот вопрос, если посчитает поведение священнослужителя неправильным.

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«Если он что-то сделал не так, поверьте, он живёт не в безвоздушном пространстве, у него есть иерархическое подчинение. У него есть митрополит Антоний, который может сделать ему замечание, если посчитает нужным. Но это будет на их уровне», — сказал губернатор.

Напомним, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнев) потребовал от интернет-издания «Орловские новости» удалить все публикации, в которых рассказывается о его внедорожнике Land Cruiser V8 стоимостью 5–6 млн руб.

В письме, которое он направил в редакцию, священник заявил, что «крайне возмущен» «лживой и оскорбительной статьей» и отметил, что «подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей».

«Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ (…) и опрос в группе Вконтакте уберите тоже»,— потребовал епископ.

В противном случае священник пригрозил журналистам уголовным преследованием по статье об оскорблении чувств верующих.

Юлия Репринцева