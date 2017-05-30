Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Ан-26 в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной падения Ан-26 под Балашовом стал отказ одного из двигателей. Дело расследуется по статье 351 УК «Нарушение правил полетов».

Трагедия в Балашовском районе произошла во время учебно-тренировочного полета около 6.40 утра по местному времени. Как сообщает Минобороны, «самолет Ан-26 не выдержал параметры снижения и совершил жесткую посадку», при этом воздушное судно загорелось. Следственный комитет полагает, что судно упало на землю с высоты 200 метров.

Отметим, что в первых сообщениях произошедшее называлось «нештатной ситуацией». Областное правительство, разместившее новость на своем официальном сайте спустя два часа после аварии, подчеркивало, что «жертв нет, есть пострадавшие».

Через несколько часов Министерство обороны сообщило, что в результате катастрофы погиб один военнослужащий. По сообщению издания Life, это был 21-летний курсант по фамилии Артемьев, он скончался по дороге в больницу. Как утверждают жители Балашова, других курсантов на борту не было.

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Четыре члена экипажа — прапорщик, старший лейтенант, капитан и майор — были доставлены вертолетом поисково-спасательной службы на авиабазу Дальней авиации в Энгельсе, затем их перевезли в Саратов в областную клиническую больницу. По утверждению областного правительства, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По дороге колонна реанимобилей, двигавшаяся в сопровождении машины ГАИ, попала в автомобильную аварию: на перекрестке в одну из машин «Скорой помощи» врезалась Toyota Camry. Неотложка вылетела на тротуар и сбила 54-летнюю женщину, пешехода госпитализировали с переломом руки и черепно-мозговой травмой. Как утверждают в областной службе спасения, в пострадавшей «Скорой» пациентов не было.

Отметим, что военное учебное заведение, курсанты которого проходят практику в Балашове, за последние годы пережило несколько реорганизаций. В рамках сокращения ВВС Балашовское высшее авиационное училище летчиков имени маршала Новикова, готовившее пилотов для Дальней авиации, с 2010 года было преобразовано в учебную авиабазу Краснодарского высшего военного авиационного училища, которое ранее специализировалось на подготовке иностранных студентов. В свою очередь, краснодарское училище в 2012 году стало филиалом воронежской Военно-воздушной академии, которая в советские времена занималась обучением наземных специалистов. В 2015 году краснодарское училище вновь стало самостоятельным вузом.

Теоретические занятия для курсантов ведутся в Краснодаре. После третьего курса будущих пилотов распределяют по родам авиации. Молодые люди, выбравшие Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, проходят первую летную практику на учебной авиабазе в Ртищевском районе Саратовской области на самолете Л-410, а после четвертого курса—в Балашове на Ан-26.

Как рассказывал в интервью Интерфаксу начальник Краснодарского училища полковник Виктор Ляхов, в нынешнем году предполагается выпустить около 150 пилотов, это вдвое больше, чем в прошлом. В 2016 году на первый курс было зачислено более 650 курсантов, конкурс составил более трех человек на место. По словам Ляхова, на ближайшие годы перед училищем поставлены «гораздо более сложные задачи - и по количеству курсантов, и по интенсивности полетов», увеличивается налет с 50 до 80 часов на человека в год, усложняются задачи по пилотажу.

При этом, как отмечают жители Балашова, авиапарк учебной базы давно не обновлялся, «летают на чермете».