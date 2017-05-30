Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не обвинять российские СМИ в клевете, а посетить Чечню и лично разобраться, в чем «истина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Чечню «в поисках истины».

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую Республику. Двери открыты!» — написал Кадыров своем канале в Telegram.

Накануне, 29 мая, президент России Владимир Путин посетил Париж, где встретился президентом Франции Эмманюэлем Макроном и принял участие в открытии в Версале выставки в честь 300-летия визита Петра I во Францию.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Макрон заявил, что его предвыборная команда отказала в аккредитации журналистам RT и Sputnik, поскольку считает их «органами пропаганды».

«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — сказал Макрон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не согласны с такой оценкой». Также слова Макрона раскритиковала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Макрон рассказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне.

«Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — сказал Макрон.

Президент Франции также отметил, что российский лидер рассказал ему, что предпринимал меры, чтобы «полностью узнать всю правду о том, что происходит», и «урегулировать эту деликатную ситуацию» вместе с местными властями.

Юлия Репринцева