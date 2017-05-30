Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала идею о создании должности уполномоченного по правам женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Москальковой, это могло бы дополнить и сбалансировать институт уполномоченного в целом, поэтому она выступает за появление специализированных омбудсменов, если люди считают это необходимым.

Ранее с идеей учредить должность уполномоченного по правам женщин выступила партии «Яблоко». В рамках альтернативной стратегии действий в отношении женщин партия предложила создать такой пост как на федеральном, так и на региональном уровне.

«В связи с тем, что незадолго до 8 марта правительство утвердило стратегию в интересах женщин, мы не могли не откликнутся на принятие такого документа, так как "Яблоко" — единственная из всех зарегистрированных партий, у которых есть гендерная фракция», — рассказала «Новой газете» председатель партии Эмилия Слабунова.

25 апреля «Яблоко» рассмотрело стратегию правительство и представило альтернативную версию, куда, в том числе, вошла инициатива о создании института уполномоченного по правам женщин, отметила лидер партии.

По ее мнению, омбудсмен по правам женщин должен будет обеспечить реализацию национальной стратегии «не на словах, а на деле».

«Для России важная задача — добиться гендерного равенства. Очень много проблем накопилось в женском сообществе: неравенство в оплате труда (зарплаты женщин составляют 2/3 от мужских), недостаточное представительство в органах власти, плохие бытовые условия (миллионы женщин в стране до сих пор носят воду в ведрах и поласкают белье в проруби). Решением эти проблем и должен заниматься уполномоченный», — сказала Слабунова.

Она добавила, что партия разрабатывает комплекс предложений по усовершенствованию стратегии в отношении женщин и в скором времени направит их правительству.