Вчера, 29 мая, Оргкомитет литературной премии «Большая книга» объявил короткий список финалистов этого года. В него вошли Андрей Рубанов («Патриот»), Виктор Пелевин («Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»), Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев»), Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него»), Лев Данилкин («Ленин. Пантократор солнечных пылинок»), Сергей Шаргунов («Катаев: Погоня за вечной весной»), Игорь Малышев («Номах»), Алексей Слапковский («Неизвестность») и Сергей Самсонов («Соколиный рубеж»). Всего десять произведений.

Премия учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005-м, в этом году ее вручат уже в двенадцатый раз. Среди ее лауреатов Владимир Сорокин, Леонид Юзефович, Людмила Улицкая и другие писатели. Это самая крупная по денежному эквиваленту премия России: первое место — 3 миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона, третье — миллион.

Победители этого сезона будут объявлены 30 ноября.