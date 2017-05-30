Суд в Петербурге признал студента местного вуза Сергея Косырева виновным в убийстве петербургского журналиста Дмитрия Циликина и приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По сообщению РАПСИ, процесс проходил в закрытом режиме. Суд постановил, что «открытое рассмотрение могло привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства».

На суде студент признался в убийстве, однако отверг причастность к краже. Суд признал его виновным по всем статьям. Адвокат подсудимого Иосиф Габуния заявил, что будет обжаловать приговор.

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Обвинение требовало для Косырева 9,5 года колонии строгого режима. В ходе допросов студент заявлял, что является «чистильщиком» и уверял, что убил журналиста из-за ненависти к геям. Об этом писала «Фонтанка».

Ряд журналистов, психологов и деятелей искусства, в том числе режиссер Александр Сокуров, а также депутаты засобрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник подписали петицию в Следственный комитет и прокуратуру Петербурга.

Они просили переквалифицировать обвинение Косыреву на убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Однако обвинение переквалифицировано не было, Косырев был признан виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство).

54-летний журналист Дмитрий Циликин был убит 27 марта 2016 года. Согласно материалам дела, Циликин познакомился с Косыревым в интернете в одной из социальных сетей.

В день убийства Циликин пригласил молодого человека к себе в гости. Сначала они разговаривали и пили чай, потом в ходе внезапно возникшей ссоры Косырев напал на Циликина.

Экспертизой показала, что студент нанес Циликину не менее 30 ударов ножом, после чего похитил его мобильный телефон, ноутбук, 43,5 тыс. руб. и скрылся с места происшествия.

Циликин был редактором рубрики «Культура и общество» в петербургской газете «Час пик», автором и ведущим ряда программ на нескольких телеканалах и радиостанциях, печатался в «Ведомостях», «Коммерсанте», Vogue, Elle, «Эксперте», «Профиле» и других изданиях.