Родная мать мальчика, задержанного в центре Москвы за чтение отрывков из «Гамлета», написала заявление в полицию на его мачеху Кристину Скавронски. Об этом представитель столичного управления МВД Юрий Титов рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Заявление подано по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия). Как считает мать ребенка, мачеха вовлекала его в попрошайничество и забирала у него заработанные деньги, оставляя мальчику только мелочь.

Инспектор по делам несовершеннолетних Дарья Терехина, которая участвовала в задержании, заявила, что мальчик не сказал полицейским, как связаться с его родителями. После этого ребенку сообщили, что его доставят в отдел. Тогда мальчик схватил сумку с деньгами и попытался убежать, утверждает Терехина.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников полиции, которые задержали десятилетнего мальчика.

Напомним, в пятницу в районе Арбата полиция задержала мальчика, читавшего стихи. По словам отца, мальчика забрали за попрошайничество, не смотря на то, что его мачеха находилась в 20-25 метрах от него.

На мачеху ребенка составили протокол об административном нарушении по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП). В отношении отца мальчика полиция составила протокол по административной статье о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (5.35 КоАП).