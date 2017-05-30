За три с половиной года службы теперь уже бывший начальник ИК-46 в Невьянске Илья Чикин построил на территории колонии особняк и баню с бассейном. На этом месте был старый сарай. Это выяснили сотрудники управления собственной безопасности ФСИН, сообщает портал Znak.com.

По данным издания, деньги на строительство Чикин брал у осужденных ИК-46, которые потом в итоге и занимались возведением зданий.

Особняк обнаружили в ходе обысков на территории ИК-46, где время от времени жил Чикин. Обыски проходили в рамках уголовного дела об избиении до смерти заключенного, по которому осужден Чикин.

Источник издания рассказал, что обыски также прошли и в квартире Чикина на стадии следствия в 2015 году. Тогда нашли 9 млн руб. По словам источника, эта информация не попала в материалы дела, поскольку экс-подполковник мог дать показания против руководства ГУФСИН по Свердловской области, раскрыв коррупционные связи.

Адвокат экс-начальника ИК-46 Роман Калапов подтвердил изданию, что два года назад в квартире Ильи Чикина в Нижнем Тагиле, были проведены обыски.

«На квартиру Чикина был наложен арест, так как в деле были потерпевшие, которые могли подать гражданский иск. В квартире проводилась опись имущества, но следователями ничего их интересующего найдено не было», — рассказал он.

В следственном управлении СКР по Свердловской области заявили, что «информации о нахождении в квартире Ильи Чикина суммы в размере 9 млн рублей нет».

В конце марта 2017 года Невьянский горсуд признал виновными бывшего начальника ИК-46 Илью Чикина, бывшего начальника отдела безопасности ИК-46 Евгения Панова и бывшего младшего инспектора группы надзора ИК-46 Дмитрия Усова.

Они были признаны виновными по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» и «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением специальных средств и с причинением тяжких последствий». Чикина также признали виновным по статье «Растрата».

Чикина приговорили к 13,5 годам лишения свободы, Панова и Николаева — к 13 годам, Усова — к девяти годам.

В конце июня 2015 года 26-летний осужденный Агбарали Агбаралиев был отправлен в штрафной изолятор ИК-46 (ШИЗО) . В течение трех дней, как установил суд, его избивали Алексей Николаев, Евгений Панов и Дмитрий Усов.

Все эти три дня осужденный был пристегнут наручниками к решетке у входа в ШИЗО и находился в вертикальном положении. 3 июня Илья Чикин ударил Акбаралиева в грудь, после чего тому стало хуже, его доставили в больницу, где он умер утром 4 июня.

Чикин, Панов и Усов обжалуют вынесенный им приговор. В Свердловский облсуд материалы еще не поступили.