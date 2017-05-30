Следственный комитет России заявил о создании штаба для расследования причин гибели людей во время урагана в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

«Создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра. В штабе координируется работа следователей, анализируются данные о последствиях стихийного бедствия, а также материалы, полученные в результате проводимых проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

В ведомстве также уточнили число пострадавших.

«От стихии погибло 15 человек, из них 10 – в Москве и 5 – в Московской области, пострадало около 200 человек. Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние», — сообщили в СК.

В Следственном комитете добавили, что врачи борются за жизнь двоих детей — девочки и мальчика, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести

Ранее в мэрии Москвы пообещали выплатить семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, пострадавшим также назначат денежную компенсацию.

Напомним, 29 мая в Москве прошла гроза с ураганным ветром, порывы достигали 28 м/с.

Из-за урагана в Московской области от электроснабжения отключили около 18,3 тысячи человек в 102 населенных пунктах.

Вера Юрченко