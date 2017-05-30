Мобильные операторы МТС и Билайн заявили, что отправляли своим абонентам предупреждения о надвигающемся на Москву урагане.

Как рассказали «Новой газете» в пресс-службе Билайна, оператор получил запрос МЧС на проведение оповещения населения, но он пришел «во второй половине дня».

«Мы сразу же начали рассылку по технологии CellBroadCast. Вечером также пришел запрос от МЧС на проведения СМС-оповещения, и мы также провели СМС-рассылку», — заявили в пресс-службе оператора.

В МТС «Новой газете» также подтвердили, что экстренные службы оповещали жителей столицы и Подмосковья о надвигающемся урагане, однако отметили, что МЧС может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры этой рассылки определяются МЧС, объяснили в пресс-службе оператора.

«Сеть МТС работала в штатном режиме, мы усилили мониторинг во время урагана, чтобы все абоненты были на связи», — добавили в МТС.

Вместе с тем, ни один из ответивших на запрос «Новой» операторов не уточнил, какое количество абонентов оповестили о шкальном ветре и действительно ли делалась выборка по определенным районам города.

В пресс-службе «Мегафона» вообще не смогли оперативно ответить на запрос издания. В МЧС также не ответили на запрос «Новой».

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 15 человек, более 200 человек пострадали.

Позже глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович в разговоре с «Медузой» заявлял, что информирование о непогоде было достаточным. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?».

Как утверждает уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, жители Москвы, которые не получили СМС-оповещение о надвигавшемся на Москву урагане, не имеют оснований обратиться в суд. По ее словам, «законодательство не регулирует и не обязывает МЧС (делать смс-рассылку – ред), это их инициатива, которая очень эффективна».