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Украина всегда была частью «европейской семьи», начиная с времен князя Ярослава Мудрого и его «дочери-киевлянки Анны Ярославны», которую президент России Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы выкрасть для российской истории», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Так лидер Украины отреагировал на слова Путина об истории российско-французских отношений, сказанных на встрече с новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Отметим, что президенты открыли выставку, посвященную поездке Петра I во Францию.

«Но не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», — заявил Путин.

В свою очередь, заявление лидера Украины было сказано по случаю ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

По словам Порошенко, путь к «воссоединению с европейской семьей» оказался труднее, чем казалось из-за «пакостей Кремля». Более того, Кремлю «подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза», считает президент Украины.

Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин посетил Париж, где встретился президентом Франции Эмманюэлем Макроном и принял участие в открытии в Версале выставки в честь 300-летия визита Петра I во Францию.

Встреча произошла по приглашению французской стороны. Президент России также пригласил новоизбранного лидера Франции в Россию.

Анна Ярославна — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого. В начале 11 века она стала супругой французского короля Генриха I и была коронована как королева Франции.

Максим Прошкин