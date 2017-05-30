Усманский районный суд заключил под стражу на два месяца Андрея Осмачкина, правозащитника, эксперта Движения «За права человека».

Как рассказали «Новой газете» в офисе «За права человека», 26 мая 2017 года Осмачкин был вызван по повестке в Усманскую полицию в рамках возбужденного против него уголовного дела, суть которого была неизвестна. В этот же день, вечером, с центральным офисом Движения связалась гражданская супруга Осмачкина, с которой они совместно проживают и имеют общего ребенка. Она сообщила, что после похода в полицию он пропал, его местонахождение неизвестно, телефон заблокирован.

На следующий день, 27 мая, выяснилось, что он задержан на 48 часов. В доме, где они с супругой совместно проживают, провели обыск, но, по словам супруги, ничего не обнаружили. Позже она узнала, что с высокой вероятностью при задержании Осмачкину были подброшены наркотики и патроны. О том, что подброс наркотиков – стандартная практика в работе полиции Усманского района, Осмачкин ранее говорил неоднократно.

Согласно данным, предоставленным супругой правозащитника, ему вменяются следующие статьи: Кража (158 ч. 2), Вовлечение несоврешеннолетнего в совершение престпуплений (150 ч. 1), Незаконное хранение оружия (222 ч. 1), Незаконное хранение наркотиков (228 ч. 2). Для содержания под арестом он в ближайшее время будет этапирован в СИЗО города Елец.

Андрей Осмачкин, в прошлом успешный предприниматель, позже вступивший в конфликт в местными правоохранителями и занявшийся правозащитной детялеьностью, ранее уже подвергался уголовному преследованию. «Новая газета» писала об этом деле, после долгого разбирательство дело было прекращено, а позже Осмачкин был реабилитирован.

В Движении «За права челоека» уверены, что новое уголовное дело против Андрея Осмачкина также сфабриковано и имеет целью давление на него за правозащитную деятельность.