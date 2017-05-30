Эксперта Движения «За права человека» Андрея Осмачкина арестовали на два месяца
Александра БуквареваНовая газета
Усманский районный суд заключил под стражу на два месяца Андрея Осмачкина, правозащитника, эксперта Движения «За права человека».
Как рассказали «Новой газете» в офисе «За права человека», 26 мая 2017 года Осмачкин был вызван по повестке в Усманскую полицию в рамках возбужденного против него уголовного дела, суть которого была неизвестна. В этот же день, вечером, с центральным офисом Движения связалась гражданская супруга Осмачкина, с которой они совместно проживают и имеют общего ребенка. Она сообщила, что после похода в полицию он пропал, его местонахождение неизвестно, телефон заблокирован.
На следующий день, 27 мая, выяснилось, что он задержан на 48 часов. В доме, где они с супругой совместно проживают, провели обыск, но, по словам супруги, ничего не обнаружили. Позже она узнала, что с высокой вероятностью при задержании Осмачкину были подброшены наркотики и патроны. О том, что подброс наркотиков – стандартная практика в работе полиции Усманского района, Осмачкин ранее говорил неоднократно.
Согласно данным, предоставленным супругой правозащитника, ему вменяются следующие статьи: Кража (158 ч. 2), Вовлечение несоврешеннолетнего в совершение престпуплений (150 ч. 1), Незаконное хранение оружия (222 ч. 1), Незаконное хранение наркотиков (228 ч. 2). Для содержания под арестом он в ближайшее время будет этапирован в СИЗО города Елец.
Андрей Осмачкин, в прошлом успешный предприниматель, позже вступивший в конфликт в местными правоохранителями и занявшийся правозащитной детялеьностью, ранее уже подвергался уголовному преследованию. «Новая газета» писала об этом деле, после долгого разбирательство дело было прекращено, а позже Осмачкин был реабилитирован.
В Движении «За права челоека» уверены, что новое уголовное дело против Андрея Осмачкина также сфабриковано и имеет целью давление на него за правозащитную деятельность.