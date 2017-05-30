Минкульт на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, по которому стоимость прокатного удостоверения для фильмов отечественного и зарубежного производства возрастет до 5 млн. рублей. Передает Интерфакс слова министра культуры Владимира Мединского.

По словам министра культуры, отчисления будут производиться в Фонд кино, а если сбор фильма в российском прокате превысит 200-300 млн рублей, то цена прокатного удостоверения будет больше.

Однако окончательный порог по кассе и проценту установят уже после принятия закона, отдельным постанволением правительства.

По словам Мединского, повышение стоимости прокатного сбора позволит решить три задачи. Среди поставленных задач: «увеличить финансирование отечественного кино», «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта» и «попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы».

Министр также уточнил, что после того, как отчисления от производителей российского картин поступят в Фонд кино, этот фонд «возместит» денежные средства. Также Фонд кино может по собственной инициативе компенсировать деньги «фильмам-событиям».

Отметим, что пока в законе не прописана механизм компенсаций. Более того, в законопроекте не предполагается делать исключения для иностранного авторского кино.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Документ вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Согласно закону, владельцем онлайн-кинотеатра может быть только гражданин России или российское юридическое лицо. При этом иностранные физические или юридические лица могут владеть не более 20% акций аудиовизуального сервиса.

Закон вводит административную ответственность за распространение призывов к террористической или эжкстремистской деятельности.

Законопроект был внесен в Думу в ноябре 2016 года депутатами Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия») и Андреем Луговым (ЛДПР).

На данный момент стоимость прокатного удостоверния составляет до 3,5 тыс. рублей.

Максим Прошкин